صواريخ إيران استهدفت نقطتين استراتيجيتين في حيفا

وطن: أقرّ رئيس بلدية حيفا شمالي فلسطين المحتلة، يونا ياهف، أن القصف الإيراني الأخير استهدف نقطتين استراتيجيتين، وذلك في أعقاب معاينته مكان سقوط الصاروخ الذي أطلق من إيران.

وأعرب رئيس بلدية حيفا المحتلة عن شعوره "بالاكتئاب"، داعياً الإسرائيليين إلى اتباع التعليمات، التي تصدر عن الجبهة الداخلية للاحتلال.

بدورها، أكدت "القناة الـ12" الإسرائيلية أنّ مبنى كبير جداً في حيفا أصيب بشكل بالغ في الصلية الصاروخية الإيرانية، إلى جانب 4 مبان أخرى طالتها أضرار ثانوية، مشدداً على أنّ الاضرار انتشرت على شعاع نحو كيلومتر.

وأكد مراسل "القناة 12" الإسرائيلية ألموغ بوكير، أنّ أحد الصواريخ الإيرانية التي سقطت على بئر السبع (جنوبي فلسطين المحتلة) حمل رأساً حربياً متشظياً وتسبب بأضرار جسيمة ضمن دائرة شعاع قطرها مئات الأمتار.

وقال الإعلام الإسرائيلي أنّ القصف الإيراني الأخير أدى إلى سقوط صاروخ عنقوديّ على بئر السبع ، و"تناثرت أجزاؤه في أرجاء المدينة ولم يتم اعتراضه".

وفي وقتٍ سابق، نفذت إيران الموجة الـ17 من عملية "الوعد الصادق 3"، والتي كانت موجهة ضد الأهداف العسكرية والصناعات العسكرية ومراكز قيادة الكيان الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق 3" أنّ العمليات تتم باستخدام صواريخ بعيدة المدى وفائقة الوزن وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية.