الصواريخ الايرانية تدك حيفا وتل أبيب والقدس وبئر السبع.. إصابات في صفوف المستوطنين ودمار كبير وفشل لأنظمة الدفاع الجوي

رام الله - وطن: شن الحرس الثوري الإيراني عصر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا نوعيا على أهداف متعددة في إسرائيل، ضمن الموجة السابعة عشر من عملية الوعد الصادق 3.



وقالت مصادر عبرية ان نحو 20 صاروخيا ثقيلا أطلقت من ايران، واستهدفت مناطق متفرقة من شمال فلسطين الى جنوبها، حيث دوت صافرات الإنذار في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وهزّت سلسلة من الانفجارات القوية مدن فلسطين المحتلة وتحديدا حيفا وتل أبيب الكبرى والقدس، وبئر السبع وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية.



وقالت مصادر عبرية ان الصواريخ الإيرانية سقطت في 6 أماكن على الأقل، مؤكدة تسجيل إصابات.

وذكرت القناة 12 العبرية وقوع ما لا يقل عن 17 إصابة في حيفا، وُصِفت بعضُها بالخطرة، بعدما سقط أحد الصواريخ بالقرب من مستشفى رمبام العسكري، بينما قالت منصة رقمية لمستوطنين أن صواريخ إيرانية استهدفت مجمّع الوزارات الحكومية في القدس المحتلة.

ووثقت مقاطع مصورة فشل منظومات الدفاع الجوي في التصدي للصواريخ الايرانية.

وفي بيان مقتضب، أعلن المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق" العقيد إيمان تاجيك بدء الموجة السابعة عشرة من عمليات "الوعد الصادق 3"، مؤكداً استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لضرب مواقع عسكرية إسرائيلية.