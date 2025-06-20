المقاومة تستهدف قوات الاحتلال جنوب وشرق غزة وتقصف " مستوطنات الغلاف"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الجمعة، عن استهداف تجمع لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس.

كما أفادت بقصف كيبوتس "نيريم" ومنطقة "العين الثالثة" شرق المدينة بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

من جانبها، كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن تنفيذ عملية مركبة غرب مسجد صالح عبد الغفور شمال شارع 5 في خانيونس، باستخدام صاروخي "فاغوت" الموجه و"مالوتكا"، استهدفت خلالها مقر قيادة عسكرية وقوة خاصة إسرائيلية كانت تتحصن في عدة منازل.

وذكرت السرايا أن العملية أسفرت عن إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة، ما دفع الطائرات المروحية الإسرائيلية للتدخل ميدانيًا وسط تغطية كثيفة بالنيران والقنابل الدخانية، ورُصدت عمليات نقل لقتلى وجرحى من المكان.

وفي شرق مدينة غزة، أعلنت سرايا القدس أيضًا عن قنص جندي إسرائيلي كان يستهدف المدنيين شرق حي الشجاعية.

وقبل يومين، أكّدت سرايا القدس، تدميرها آليةً عسكريةً إسرائيلة، عبر تفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع "ثاقب"، في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

كما قنصت جندياً بالاشتراك مع كتائب القسام، وأعلن الاحتلال عن مقتله.