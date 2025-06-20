عدوان متواصل وحصار خانق.. الاحتلال يواصل هدم المنازل وتهجير السكان في طولكرم ومخيميها

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على محافظة طولكرم، بما في ذلك مخيمي طولكرم ونور شمس، لليوم الـ145 على التوالي، في ظل تصعيد غير مسبوق يشمل عمليات هدم للمنازل، وتضييق الخناق على السكان، وتشديد الحصار العسكري.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال واصلت، اليوم الجمعة، تدمير مبانٍ سكنية جديدة في مخيم نور شمس شرقي المدينة، بعد إدخال عدد من الجرافات الثقيلة إلى قلب المخيم، الذي شهد خلال الأسابيع الماضية هدم أكثر من 20 مبنى سكنيًا.

وفي مخيم طولكرم، تجاوز عدد المباني التي تم هدمها خلال الأسبوعين الأخيرين الـ50، ما أدى إلى تدمير شامل لأحياء واسعة من بينها: البلاونة، العكاشة، النادي، السوالمة، الحمام، والمدارس ومحيطها.

ويأتي هذا التصعيد تنفيذًا لمخطط إسرائيلي أعلن عنه في مايو/أيار الماضي، يقضي بهدم 106 مبانٍ في كلا المخيمين، تشمل أكثر من 250 منزلًا وعشرات المحال التجارية، بحجة "فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية".

ولا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارًا مطبقًا على المخيمين، وتمنع السكان من الوصول إلى منازلهم، مع إطلاق النار على أي تحرك في المنطقة. كما تنتشر قوات المشاة والآليات داخل الأزقة والمداخل، وتحول الشوارع إلى مناطق عسكرية مغلقة.

وتشهد المدينة تعزيزات عسكرية إضافية، وسط تحركات متواصلة لآليات الاحتلال في السوق الرئيسي وشارعي مستشفى الشهيد ثابت ثابت ونابلس، والحي الشمالي. وقد حول الاحتلال شارع نابلس إلى ثكنة عسكرية، واستولى على مبانٍ سكنية بعد إخلاء سكانها قسرًا.

وفي ساعات الفجر، وسعت قوات الاحتلال عملياتها لتشمل اقتحام قرى وبلدات شرق وشمال طولكرم، منها: بلعا، عنبتا، كفر رمان، عتيل، علار، دير الغصون، وزيتا. حيث داهمت المنازل، وخربت محتوياتها، واستولت على عدد منها، وقامت بإغلاق مداخل القرى والطرق الترابية.

وتزامن هذا التصعيد مع إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بالمدينة، خاصة حاجزي جبارة وعناب، حيث يتعرض المواطنون للتفتيش الدقيق والاستجواب المتكرر، إضافة إلى تعطيل حركة المرور وإغلاق البوابات بشكل متعمد.

وأسفر هذا العدوان حتى الآن عن استشهاد 13 مواطنًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت حاملًا في شهرها الثامن، إلى جانب عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات.

وبحسب آخر الإحصاءات، فقد أدى التصعيد الإسرائيلي إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة، أي نحو 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل بشكل كلي، إلى جانب تضرر أكثر من 2500 منزل جزئيًا، وسط استمرار إغلاق المخيمين وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.