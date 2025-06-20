القسام تستهدف تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال جنوبي خانيونس

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن استهداف عناصرها تجمعًا لجنود وآليات الاحتلال في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في منشور على قناة "تليغرام"، يوم الجمعة: "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا دك تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون".

وأضافت أن عناصرها استهدفوا كيبوتس "نيريم" و"العين الثالثة" شرقي المدينة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان المستمر منذ أكثر من عام ونصف.