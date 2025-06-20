مجازر الاحتلال بحق المدنيين بلا توقف .. 48 شهيدا منذ الفجر في قطاع غزة

وطن: استشهد مواطن ونجله، الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 48 شهيدا، وفقا للمصادر الطبية.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن عبد المجيد الشرافي ونجله الطفل باسم، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ووسط القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال على منزل لعائلة العديني في محيط شارع المزرعة جنوب مدينة دير البلح.

وفي جنوب القطاع، استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، بنيران الاحتلال الإسرائيلي، اثناء انتظارهم قرب نقطة توزيع مساعدات شمال غرب رفح.

وصباح وفجر اليوم، استشهد 35 مواطنا وأصيب آخرون، في مجزرتين جديدتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول جثامين 23 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات بالقرب من "مفترق الشهداء" شمال المخيم، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد 12 مواطنا وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة عايش بمنطقة المعسكر غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.