ملايين الايرانيين يتظاهرون تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على بلادهم

وطن: تظاهر ملايين الإيرانيين في العاصمة طهران اليوم الجمعة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على بلادهم، ورددوا شعارات دعم لقادتهم، حسبما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وخرجت مسيرات ضخمة في العاصمة طهران وعدد من المدن الايرانية بعد صلاة الجمعة تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على ايران تحت شعار "جمعة الغضب والنصر"

وأظهرت اللقطات متظاهرين يرفعون صورا قادة ايرانيين اغتيلوا منذ بداية الحرب مع إسرائيل، بينما لوّح آخرون بأعلام إيران وحزب الله، والعلم الفلسطيني.