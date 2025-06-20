شرطة الاحتلال تمنع آلاف المواطنين من أداء صلاة الجمعة بالأقصى

وطن: منعت شرطة الاحتلال آلاف المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى بالقدس لأداء صلاة الجمعة، ولم تسمح سوى لمئات بالدخول إليه.

وقال شهود عيان، إن قوات من شرطة الاحتلال انتشرت منذ ساعات الفجر عند أبواب البلدة القديمة في القدس والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى، ومنعت آلاف المصلين من الدخول.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال لم تسمح سوى لنحو 450 مصليا بالدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وأشاروا إلى أن أغلب مصليات وباحات الأقصى بدت خالية تماما من المصلين، إثر الإجراء الإسرائيلي.

ومساء الأربعاء، أعادت شرطة الاحتلال فتح أبواب المسجد الأقصى جزئيا، بعد إغلاق كامل لنحو 6 أيام، على إثر تعليمات الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي بمنع التجمعات جراء الحرب على إيران.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا على الدخول إلى المسجد الأقصى منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكنها تشدد القيود أكثر في أيام الجمعة.