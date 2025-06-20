الاحتلال يوسّع عدوانه على طولكرم: اقتحام بلدات وإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية

وطن: صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، من عدوانها على محافظة طولكرم، من خلال اقتحام واسع لعدة بلدات في المنطقتين الشرقية والشمالية، وتنفيذ عمليات مداهمة وتخريب للمنازل واعتقالات، وسط انتشار كبير لفرق المشاة والآليات العسكرية الثقيلة، برفقة جرافات.

ففي شرق طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا ترافقها جرافة عسكرية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل بعد خلع أبوابها وتخريب كامل ومتعمد لمحتوياتها، إضافة الى تكسير لعدد من المركبات وإعطاب إطاراتها، وتركّز الاقتحام في الأحياء الشرقية والغربية ووسط البلدة، ومنطقة الراس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استولت على عدة منازل في البلدة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية ونشرت قناصتها داخلها وعلى أسطحها، بعد أن أجبرت ساكنيها على إخلائها تحت التهديد، ومنعتهم من العودة إليها لمدة أسبوع، واعتقلت المواطن نصر نصوح بعد مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا وضاحية كفر رمان، ونشرت فرق المشاة وآلياتها في الشوارع والأحياء وسط أعمال تمشيط وتفتيش وتحركات واسعة فيها.

وفي شمال المحافظة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عتيل بعدد كبير من الآليات العسكرية وفرق المشاة، وداهمت العديد من المنازل وخربت محتوياتها، واستولت على عدد منها، وتم تحويلها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار ساكنيها على إخلائها تحت التهديد، واخبرتهم بعدم العودة اليها قبل أسبوع.

كما داهم جنود الاحتلال عددا من المحال التجارية بعد خلع أبوابها وتخريب محتوياتها، وسط إطلاقهم لقنابل الصوت بكثافة.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات الاحتلال رافقت آليات الاحتلال في الاقتحام، وقامت بإغلاق مقاطع من شوارع البلدة بالسواتر الترابية، وتجريف في شوارع أخرى، وتخريب البنية التحتية فيها.

كما أغلقت الطريق عند مثلث عتيل، والطريق الواصل بين بلدتي عتيل وعلار شمالا، وطريق عتيل - زيتا بالسواتر ترابية، وعزلت البلدة عن محيطها الخارجي.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال عدوانها المتواصل على البلدة المواطن يوسف أبو طاحون، وهو أحد النازحين من مخيم طولكرم.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال بالسواتر الترابية المدخل الرئيسي لبلدة دير الغصون شمال طولكرم، بالإضافة إلى مدخل واد مصين الواقع بين بلدتي دير الغصون وبلعا، وعزلتها عن العالم الخارجي.

كما داهمت قوات الاحتلال عددا المنازل في البلدة وفتشتها وخربت محتوياتها وأخضعت سكانها للاستجواب، واعتقلت الشاب محمود حمزة غانم من منزله في البلدة.

كما واصلت قوات الاحتلال عدوانها على بلدة زيتا شمال طولكرم لليوم السابع على التوالي، وسط مداهمة المنازل وتخريبها وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية، مع انتشار واسع لفرق المشاة واعتراض تنقل المواطنين.

ويأتي هذا الاقتحام تزامنا مع العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها: طولكرم ونور شمس لليوم الـ145 على التوالي وما ألحقه من حصار وهدم للمنازل ودمار واسع في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.