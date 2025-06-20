الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدات وقرى عبوين، وعارورة، ومزارع النوباني شمال غرب رام الله، ودير دبوان شرقا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت تلك البلدات والقرى، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت المواطن أحمد صايل العبد من عبوين عقب دهمها 6 منازل في البلدة، وعلقت منشور يحمل ترهيبا للمواطنين على مركبة في عارورة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة تحقيق ميداني لأصحاب المنازل التي داهمتها في القرى والبلدات المذكورة.