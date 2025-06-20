خسائر معهد "وايزمان" نحو 2 مليار شيكل جراء القصف الإيراني

وطن: قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، في تقرير، إنّ التقديرات في معهد "وايزمان" للعلوم، تشير إلى أنّ "حجم الأضرار التي لحقت به، نتيجة إصابة صاروخية، يوم الأحد الماضي، يبلغ 2 مليار شيكل".

ويشير التقرير إلى تضرّر 3 مبانٍ بحثيّة، وإصابة عدد كبير آخر من المباني.

ويشمل هذا التقدير، "الأضرار المادية، فقط، التي لحقت بالبنى التحتية في المعهد، ولا يشمل الخسائر الجسيمة التي لحقت بالأبحاث العلمية، بسبب فقدان عيّنات وموادّ نادرة تمّ تطويرها في المعهد، أو كانت تُستخدم كأساس لأبحاث متقدّمة"، بحسب الصحيفة.

وقال مسؤول اسرائيلي لـ كالكاليست"، إنّ "كلفة إنشاء مبنى مختبرات فارغة قد تصل إلى 50 مليون دولار، ومع التجهيزات المتطوّرة قد ترتفع الكلفة إلى 100 مليون دولار".