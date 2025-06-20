دمار واسع في بئر السبع .. صاروخ ايراني يصيب مركزا حساسا ويعطل محطة القطار ويخلف عشرات الاصابات

رام الله - وطن: تسبب صاروخ ايراني سقط صباح اليوم في مدينة بئر السبع بدمار كبير في المدينة.

ورغم اطلاق صافرات الانذار، وعشرات الصواريخ الاعتراضية، الا انها فشلت في اصابته وسقط على هدفه في المدينة.

وقالت مصادر عبرية ان الصاروخ الإيراني استهدف مركزًا للتكنولوجيا فائقة الدقة والأبحاث والأمن السيبراني في بئر السبع.

وقالت مصادر عبرية ان اضرارا جسيمة لحقت في احد المباني.

وتسببت شظايا الصاروخ والصواريخ الاعتراضية في دمار هائل في المدينةحيث اعلنت شركة سكك الحديد تعلن إغلاق محطة بئر السبع الشمالية مؤقتًا.

واندلعت حرائق في المدينة، بينما ذكرت مصادر عبرية تسجيل عشرات الاصابات في صفوف المستوطنين