أغلبهم من منتظري المساعدات.. 34 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

وطن: قالت مصادر طبية من مستشفيات غزة إن 34 شهيدا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم 23 من منتظري المساعدات.

وفي وقت سابق، قال مصدر في مستشفى العودة إن 23 شهيدا استشهدوا وأصيب عدد آخر من منتظري المساعدات إثر تعرضهم لنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مفرق الشهداء وسط قطاع غزة.

وكان القصف الإسرائيلي على غزة قد أدى أمس الخميس إلى استشهاد 92 شهيدا بينهم 64 بمدينة غزة وشمالي القطاع و22 ممن كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية وسط القطاع غزة، حسب مصادر طبية.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من إجلاء عدد من الشهداء والمصابين وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

فخ المساعدات

وقالت مصادر طبية إن مستشفيي العودة وشهداء الأقصى استقبلا عشرات الشهداء والمصابين جراء إطلاق جيش الاحتلال الرصاص والقنابل على منتظري مساعدات قرب مركز توزيع بمحيط محور نتساريم (وسط).

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة بمحيط مفرق الشهداء فتحت نيران رشاشاتها تجاه مئات الشبان الذين تجمعوا انتظارا لفتح مركز المساعدات الأميركي أمس الخميس.

وأضافوا أن مسيّرات للاحتلال ألقت عددا من القنابل تجاه الشبان، مما أوقع شهداء وجرحى.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأحد، أسفرت عمليات الاستهداف المرتبطة بما يعرف بفخاخ المساعدات الأميركية-الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 300 مواطن وإصابة 2649 آخرين، إلى جانب 9 مفقودين منذ بدء هذه الخطة.