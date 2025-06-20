مجزرة للاحتلال وسط قطاع غزة: 8 شهداء بقصف منزل في دير البلح

وطن: ارتكب جيش الاحتلال مجزرة دموية جديدة فجر الجمعة، راح ضحيتها ثمانية شهداء جراء قصف طائراته منزلاً سكنياً في منطقة المعسكر غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية.

كما أفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى نتيجة استهداف الاحتلال شارع صلاح الدين، الذي يعد أحد أهم الشرايين الحيوية وسط القطاع، فيما أُصيب آخرون برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم المساعدات الإغاثية جنوب محور "نتساريم" في ذات المنطقة.

وفي حصيلة ثقيلة خلال الساعات الـ24 الماضية، أكدت مصادر فلسطينية ارتقاء أكثر من 100 شهيد، بينهم 64 في محافظتي غزة والشمال وحدهما، في تصعيد خطير ينذر باتساع رقعة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين.

من جانبها، حمّلت حركة حماس الاحتلال المسؤولية الكاملة عمّا وصفته بـ"مصائد الموت الجماعي"، في إشارة إلى نقاط توزيع المساعدات التي تحوّلت، بحسب الحركة، إلى ساحات استهداف مباشر للمدنيين العزّل.

يُذكر أن وزارة الصحة في غزة أعلنت في آخر إحصائية رسمية لها، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 55,706 شهداء، فيما بلغ عدد الإصابات 130,101، في ظل استمرار الهجمات المكثفة برا وجوا وبحرا.