الاستخبارات الإيرانية تحبط مخططاً "إسرائيلياً" لاستهداف عراقتشي في طهران

وطن: كشف محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية الإيراني، عن إحباط "مؤامرة كبيرة" كان يخطط لها الاحتلال لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقتشي في العاصمة طهران، مؤكداً أن المخطط فشل بفضل الإجراءات الأمنية الدقيقة التي نفذتها قوات المخابرات الإيرانية.

وأوضح رنجبران أنّ المؤامرة كانت قيد التنفيذ خلال الأيام القليلة الماضية، ولولا "التدابير الدقيقة التي اتخذها جنودنا المجهولون"، لكان من المحتمل أن تنجح هذه العملية.

وكشف في منشور على منصة "إكس" أن زيارة عراقتشي المرتقبة إلى جنيف للتفاوض مع "الترويكا" الأوروبية أثارت مخاوف أمنية كبيرة، مشيراً إلى أن تهديدات الاحتلال كانت "واقعية وجدية".

وأشار رنجبران إلى أنّ عراقتشي لا يرى نفسه مجرّد دبلوماسي، بل "جندي في خدمة الوطن"، يواصل السير على نهج الشهيد قاسم سليماني، مؤكداً أنّ الوزير لا يخشى المخاطر ويسعى إلى نيل الشهادة في سبيل الدفاع عن إيران.

ودعا رنجبران الشعب الإيراني إلى دعم عراقتشي وزملائه في السلك الدبلوماسي في "نضالهم المستمر من أجل إحقاق حقوق الجمهورية الإسلامية، في عالم يبتعد عن القيم الإنسانية".

يأتي ذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال على إيران، الذي ترد عليه طهران ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة لضرب مواقع عسكرية واستراتيجية "إسرائيلية" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.