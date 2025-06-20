إيران: استخدمنا أقل من 5% من طاقتنا الكامنة.. ولدينا أوراق كثيرة منها مضيق هرمز والنفط

وطن: أعلن عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أن بلاده أطلقت حتى الآن 400 صاروخ و600 طائرة مسيّرة باتجاه الاحتلال، ما أسفر عن سقوط 50 قتيلاً وأكثر من 2000 جريح، وفق قوله.

وأضاف رضائي أن الضربات الإيرانية نجحت في اختراق أربع طبقات خرسانية في مقار القيادة العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً أن "إيران استخدمت أقل من 30% من قدراتها الفعلية، وأقل من 5% من طاقتها الكامنة"، وهو ما يشير إلى إمكانية تصعيد أعنف في حال استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن طهران ستكشف قريباً عن إمكانات جديدة في مجال الصواريخ، مشدداً على أن قدرات إيران البحرية والبرية لم تُستخدم بعد، إضافة إلى أوراق مضيق هرمز والنفط، ما يضاعف من مستوى الضغط على الاحتلال وحلفائه في المنطقة.

وتابع رضائي بالقول إن قادة الاحتلال "ارتكبوا خطأً استراتيجياً كبيراً بمهاجمة إيران، وهم اليوم غارقون في أزمة عميقة"، مؤكداً أن العقوبة الإيرانية القاسية لم تكتمل بعد، وستستمر لضمان ردع أي اعتداء مستقبلي ضد الجمهورية الإسلامية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن استشهاد كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية لم يُحدث أي خلل في منظومة القيادة، بل عزّز من قوة الرد، تحت إشراف مباشر من قائد الثورة الإسلامية، في ظل تواصل عملية "الوعد الصادق 3" التي تستهدف مواقع عسكرية واستراتيجية في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.