المقاومة تعلن تدمير دبابات للاحتلال وإسقاط طائرة مسيّرة شرق غزة

وطن: أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء يوم الخميس، مسؤوليتها عن قنص جندي إسرائيلي وتدمير 3 دبابات "ميركافاة" بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وقالت "القسام" عبر حسابها في "تيليجرام": بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا قنص جندي صهيوني شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة بتاريخ 6 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي بيان ثانٍ أكدت الكتائب أن مقاتليها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال عن تدمير 3 دبابات "ميركفاه" بـ 3 عبوات أرضية شديدة الانفجار بتاريخ 15 يونيو الجاري.

وأضافت أن المقاتلين رصدوا تناثر بقايا الدبابات في المكان شرق مدينة جباليا شمال القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أنها أسقطت وسيطرت على طائرة مسيرة إسرائيلية متقدمة من طراز "MATRICE 600" شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأوضحت السرايا أن الطائرة كانت مذخّرة وتحمل قنابل وقذائف هاون يتم إسقاطها عموديًا على الأهداف.