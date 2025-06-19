البيت الأبيض: ترامب سيحسم خيار الهجوم على إيران خلال أسبوعين في ظل احتمال التفاوض

وطن: أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحسم خلال الأسبوعين المقبلين قراره بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران، وسط تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال تلاوتها بياناً رسمياً، إن ترامب "سيتخذ قراره بناءً على فرص عقد مفاوضات مع طهران في المستقبل القريب، سواء تم التوصّل لاتفاق أم لا"، مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال تعتبر منع إيران من تخصيب اليورانيوم والحصول على سلاح نووي شرطاً أساسياً لأي اتفاق مرتقب.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق، الأربعاء، أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن شنّ هجوم على منشأة "فوردو" النووية الإيرانية، موضحاً أنه لا يغلق الباب أمام خيار التفاوض مع طهران، وزاعماً أن إيران تبدي رغبة بلقاء الجانب الأميركي.

في المقابل، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة صحة مزاعم ترامب، مؤكدة أنه "لم يتقدم أي مسؤول إيراني بطلب لقاء مع البيت الأبيض"، في وقت حذّر فيه مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران من أن أي تدخل أميركي مباشر في الصراع سيقابل برد حازم من طهران.