حملة رقمية مضللة: كيف روّج الاحتلال لـ"سردية الانهيار الداخلي في إيران" بعد هجومه العسكري؟

وطن: منذ اللحظات الأولى لهجوم الاحتلال الواسع على إيران، والذي استهدف قادة عسكريين وعلماء في منشآت حساسة، برزت حملة إعلامية إسرائيلية منظمة تسعى إلى ترسيخ صورة انهيار داخلي وشيك في إيران، عبر تضخيم آثار الضربة وتصويرها كضربة "قاصمة" للنظام الإيراني.

لكن هذه السردية، كما يرى محللون، بدت متهافتة بعد الرد الإيراني المباغت الذي شمل إطلاق صواريخ باليستية استهدفت عمق "تل أبيب"، وهو ما اعتُبر مؤشراً على قدرة طهران على استعادة زمام المبادرة بسرعة، وتجاوز آثار الضربة الأولى ميدانياً ونفسياً.

في موازاة ذلك، تزايدت على منصة "إكس" موجة من المحتوى الرقمي تدّعي وجود انتفاضة شعبية في طهران ومدن أخرى، مع التركيز على مناطق مثل الأحواز.

وجرى تداول صور ومقاطع فيديو يدّعى أنها تظهر إحراق صور القادة الإيرانيين، وحالات هروب جماعي من السجون، وازدحاماً على المعابر، وحتى مشاهد مزعومة لرفع أعلام "إسرائيل" في طهران، لكن أغلب هذه المشاهد ثبت عدم صحتها.

وكالة "سند" للتحقق الإخباري في "شبكة الجزيرة" كشفت بعد تحليل موسّع أن معظم هذه المقاطع قديمة، خارجة عن سياقها، أو مفبركة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجُمعت ضمن حملة منظمة هدفت لتغذية رواية "تفكك النظام".

في التفاصيل، ثبت أن فيديو حرق صور الخميني وخامنئي منشور منذ 2022، ومقطع احتجاجات الأحواز يعود لحراك بيئي سابق ضد انقطاع المياه، بينما وثّق مشهد الهروب من السجون خروجاً من مركز معالجة إدمان، وليس من سجن أمني.

أما الفيديو المزعوم للازدحام الحدودي فصور في معبر تركي قبل الأزمة، كما ظهر مقطع "الهتاف لإسرائيل" مولّد بالكامل عبر الذكاء الاصطناعي.

التحليل الشبكي الذي أجرته وحدة "سند" باستخدام أدوات Gephi أظهر وجود شبكة حسابات "إسرائيلية" وعربية، نشرت المضامين نفسها بثلاث لغات (العربية، العبرية، الإنجليزية)، واتبعت نسقاً متكرراً في استخدام الوسوم والمصطلحات، ما يكشف طبيعة الحملة المنسّقة ذات الطابع الدعائي.

الخريطة الرقمية لهذه الحملة تشير إلى أن تضخيم السردية لم يكن عفوياً، بل جاء مدفوعاً بمنصات مؤثرة تربطها علاقات واضحة بأطراف إسرائيلية وغربية.

وقد تصاعدت الحملة بالتزامن مع تصريحات رسمية "إسرائيلية" دعت الإيرانيين للثورة، ما يوضح تكامل الأذرع الرقمية مع الخطاب السياسي المعلن.

رغم الضخ الإعلامي الكثيف، جاء الرد الإيراني المباشر والصارم ليُفرغ هذه الرواية من مضمونها الواقعي، مؤكداً أن طهران ما زالت تملك قدرة الرد والردع، في حين بقيت "سردية الانهيار" ضمن حدود الحرب النفسية الرقمية، دون سند من الواقع الميداني أو الداخلي الإيراني.