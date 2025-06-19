‫الاحتلال يسلم جثمان الشهيد المعتقل رائد عصاعصة من علار شمال طولكرم

وطن: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد المعتقل رائد سليمان محمد عصاعصة (57 عامًا)، من بلدة علار شمال طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها في طولكرم تسلمت جثمان الشهيد عصاعصة على حاجز جبارة العسكري جنوب المدينة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وفي 13 حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، استشهاد عصاعصة، في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، دون توفر معلومات واضحة عن ظروف استشهاده، سوى أنه دخل إحدى مستشفيات الاحتلال في 9 حزيران/ يونيو الجاري.

وأضافت الهيئة والنادي أن "الشهيد عصاعصة يعمل داخل أراضي العام 48، وأن الاحتلال ومنذ الإبادة، اعتقل آلاف العمال ومارس بحقهم عمليات تعذيب غير مسبوقة".

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّه، "باستشهاد المعتقل عصاعصة، فإن عدد المعتقلين الذين استشهدوا منذ الإبادة، ارتفع إلى (72) بينهم خمسة من العمال وهم فقط المعلومة هوياتهم، علما أن الاحتلال ما يزال يخفي هويات عشرات الشهداء بين صفوف معتقلي غزة، لتشكّل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية، وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (309) شهداء".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عصاعصة وشقيقه محمود في منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، أثناء عملهما في مدينة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، ليصاب بعد 10 أيام من الاعتقال بوعكة صحية وينقل للمستشفى، قبل الإعلان عن ارتقائه.

يشار أن الشهيد عصاعصة متزوج ولديه ولدين وبنت، حيث سيتم تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة، في مسقط رأسه علار.