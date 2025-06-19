معهد "وايزمان" يتكبد خسائر تقدّر بـ2 مليار شيكل بسبب القصف الإيراني - "كالكاليست"

وطن: كشفت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، اليوم الخميس، عن تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بمعهد "وايزمان" للعلوم، عقب تعرضه لهجوم صاروخي إيراني يوم الأحد الماضي، بلغ نحو 2 مليار شيكل، مشيرة إلى أن هذه الخسائر تشمل الأضرار المادية بالبنية التحتية فقط.

ووفق التقرير، فقد تعرضت 3 مبانٍ بحثية لأضرار جسيمة، إضافة إلى تضرر كبير في عدد من المباني الأخرى، في حين لم يتم بعد احتساب الخسائر الناجمة عن فقدان العينات والمواد النادرة التي كانت أساساً لأبحاث علمية متقدمة استغرق تطويرها سنوات طويلة.

وأشار مسؤول في المعهد للصحيفة إلى أن تكلفة إنشاء مبنى مختبرات فارغة قد تصل إلى 50 مليون دولار، بينما قد ترتفع الكلفة مع الأجهزة المتطورة إلى 100 مليون دولار، فيما قدّر مسؤول آخر أن تجهيز المباني الأساسية وحده يتراوح بين 100 و250 مليون شيكل للمبنى الواحد، دون احتساب المعدات الخاصة ذات القيمة العالية.

وفي السياق ذاته، وصف أستاذ الكيمياء الحيوية في المعهد، شرئيل فليشمان، الأضرار التي لحقت ببعض المختبرات بـ"الكارثية"، مؤكدًا أن تطوير هذه المختبرات استغرق سنوات طويلة، ما يعني أن إعادة تأهيلها سيستغرق سنوات أيضاً.

من جهته، قال موقع "ذي ماركر" إن القصف الإيراني أصاب عدداً من مباني معهد "وايزمان" في تل أبيب، الذي يعد بمثابة "العقل العلمي العسكري في إسرائيل"، فيما قدّرت مصادر عبرية أن تصل كلفة الحرب الجارية مع إيران إلى نحو 100 مليار شيكل (34 مليار دولار تقريباً)، مع الإشارة إلى الأضرار التي لحقت بمحطة الطاقة ومنشآت مجموعة "بزان" لتكرير النفط في حيفا.