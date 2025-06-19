الحوثي: الرد الإيراني أربك الاحتلال ووضعه في موقف غير مسبوق.. والمعركة من غزة إلى طهران واحدة

وطن: أكد قائد حركة "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل تطورًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد جاء بذريعة النووي الإيراني، رغم امتلاك دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل لهذا السلاح.

وأوضح "الحوثي"، في كلمة متلفزة حول المستجدات الإقليمية، أن إيران تواصل تمسكها بمبادئها الرافضة لحيازة السلاح النووي، مؤكدًا أن الرد الإيراني الأخير وضع الاحتلال الإسرائيلي في موقف غير مسبوق من الارتباك والضعف، معتبرًا العملية الإيرانية واحدة من أهم العمليات المؤثرة على المستوى العسكري والاستخباراتي.

وشدد "الحوثي" على أن المعركة الممتدة من قطاع غزة إلى إيران واحدة في جوهرها، منبّهًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأمة بكل الوسائل، بما فيها الإبادة الجماعية في غزة، واستهداف مراكز المساعدات وتحويلها إلى "مصائد للموت"، بهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، وإفراغ الأرض من سكانها.

ودعا قائد "أنصار الله" الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها العراق، إلى منع الاحتلال الإسرائيلي من استباحة أجوائها، محذرًا من أن صمت هذه الدول يسهم في تمكين العدو من عدوانه، ومؤكدًا أن المقاومة اليمنية مستمرة في عملياتها ضد الاحتلال، خصوصًا في استهداف ملاحة العدو في البحر الأحمر.

كما جدد "الحوثي" التأكيد على ثبات موقف اليمن في نصرة الشعب الفلسطيني والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أن الحراك الشعبي اليمني يشكل ركيزة أساسية في معركة الأمة ضد الاحتلال، وعنصرًا من عناصر النصر والاستعداد لمراحل المواجهة القادمة.