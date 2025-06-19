الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يركّز قصفه على تجمعات النازحين بالقطاع

وطن: استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ متعمّد خيام النازحين وتجمّعات المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة غزة، في تصعيد دموي هو الأشد منذ أيام، خلّف عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن قوات الاحتلال ركزت منذ ساعات الفجر على قصف مباشر ومكثف لمناطق مكتظة بالسكان والنازحين داخل مدينة غزة.

وأوضح "بصل"، أن عدد الشهداء تجاوز 55 حتى اللحظة، إلى جانب أكثر من 180 إصابة، بينها حالات حرجة يصعب التعامل معها في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.

وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الخميس غاراته العنيفة على خيام النازحين وتجمعات المواطنين في مختلف أنحاء مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء وعشرات الجرحى، من بينهم 19 شهيدًا في مجزرة مروعة نجم عنها قصف خيمة للنازحين قرب مسجد السوسي في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

وتأتي هذه المجزرة ضمن سلسلة من الانتهاكات المتكررة بحق المدنيين في قطاع غزة، إذ لم تعد أماكن الإيواء المؤقتة آمنة، بل تحوّلت إلى أهداف مباشرة للقصف، في ظل تدهور الوضع الإنساني وتواصل الاستهداف الإسرائيلي لمرافق الحياة الأساسية ومراكز تجمع السكان.

ولليوم الـ 621، تواصل "إسرائيل" ارتكاب المجازر جرائم الحرب والمجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، تزامنًا مع سياسة الحصار والتجويع وسط تجاهل عالمي لمعاناة مليوني فلسطيني يعانون الجوع والموت بشكل يومي.