الخليلي في اليوم العالمي للاجئين: نواصل الدفاع عن نسائنا في مواجهة التهجير وحرب الإبادة

وطن:أطلقت وزارة شؤون المرأة اليوم تقريرا خاصا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، استعرض الواقع الصعب للنساء الفلسطينيات اللاجئات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب حرب إبادة جماعية ونزوح قسري متكرر.

وبين التقرير أن عدد اللاجئات الفلسطينيات داخل فلسطين يتجاوز 1.1 مليون لاجئة، يشكلن نحو 21% من إجمالي السكان، فيما يعيش أكثر من 1.8 مليون لاجئة في مخيمات اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان، وسط اكتظاظ وسوء بنية تحتية وتراجع الدعم الدولي.

كما أشار إلى أن أكثر من 700 ألف لاجئة يقمن في قطاع غزة، موزعات على ثمانية مخيمات تواجه انهيارا كاملا للبنية التحتية بفعل الحصار وحرب الإبادة، في حين يعيش أكثر من 500 ألف لاجئة في 19 مخيما في الضفة الغربية وسط ظروف معيشية صعبة ونقص الخدمات وتدمير واسع للمنازل، إذ بلغ عدد المنازل المدمرة كليا نحو 400 منزل في مخيم جنين وحده، مع تهديد المئات بالهدم.

وأوضح التقرير أن معدلات البطالة بين النساء اللاجئات ارتفعت إلى 46.1% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ34.6% قبل أكتوبر 2023، في حين يشكل الإنفاق على الغذاء حوالي 35.6% من دخل الأسر في المخيمات، ما يعكس هشاشة الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن هذا التقرير يجدد التزامنا بحماية حقوق وكرامة أكثر من مليوني لاجئة فلسطينية في مواجهة سياسات التهجير والإبادة. نؤكد على الحقوق القانونية ونطالب بوقف حرب الإبادة وضمان الوصول الآمن والكامل للمساعدات الإنسانية، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئات الفلسطينيات وأسرهن.

ودعت الخليلي إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان استمرار عمل الأونروا كخط دفاع أساسي للاجئين، وتخصيص موارد إضافية للدعم النفسي والاجتماعي والصحي، وضمان مشاركة النساء اللاجئات في عمليات صنع القرار والإعمار.