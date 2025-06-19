بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه فلسطين المحتلة.. الحرس الثوري الإيراني يلعن بدء الموجة الخامسة عشر من عملية "الوعد الصادق 3"

وطن: أعلن الحرس الثوري الإيراني عصر اليوم الخميس، انطلاق الموجة الخامسة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، باتجاه أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان له، إن المرحلة الجديدة من الهجمات المركبة تنفذ باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات الدفاعية في مدينتي تل أبيب وحيفا.

وتابع، إن العملية اليوم تشمل إطلاق أكثر من 100 طائرة مسيّرة قتالية وانتحارية، تستهدف بالدرجة الأولى منظومات الدفاع الجوي في حيفا و"تل أبيب".

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن الهجمات الصاروخية المؤثرة ستتواصل بشكل تصاعدي وفق خطة عسكرية تم إعدادها مسبقا، مشدّدا على أن العمليات الحالية تمثل تصعيدًا نوعيًا في استهداف البنية العسكرية الإسرائيلة.