استشهاد الشاب محمد الهور جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة صوريف شمال الخليل

وطن: أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمد محمود أحمد الهور "48 عاما"، عصر اليوم الخميس، إثر اعتداء نفذته قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين على بلدة صوريف شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن الشاب الهور اصيب مع عدد من المواطنين، جراء إطلاق المستوطنين النار عليهم عليهم في منطقة "القرينات" ببلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه تعاملت مع إصابتين إحداهما لرجل 42عاما، إذ أصيب بالرصاص الحي في الرقبة وجرى نقله إلى المستشفى بحالة حرجة، واصابة أخرى في البطن لرجل 40 عاما نتيجة اعتداء المستوطنين على بلدة صوريف.

وشن مستوطنون اعتداء على أراضي المواطنين في منطقة واد الوطاوط بصوريف واشعلوا النار فيها.

وتأتي هذه الجريمة في ظل التصعيد المستمر من قبل الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة.