عشرات الشهداء والجرحى في قصف طيران الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن: استشهد 75 مواطنا وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 22 مواطنا وأصيب العشرات، خلال قصف مخيم الشاطئ وحي تل الهوى غرب مدينة غزة، ومنتظري المساعدات جنوب غرب مدينة خان يونس.

وفي جباليا شمال قطاع غزة استشهد 16 مواطنا بينهم طفلان وسيدة ظهر اليوم، جراء قصف طيران الاحتلال لمنازل المواطنين.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر 55,706، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

حصيلة الإصابات ارتفعت إلى أكثر 130,101، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.