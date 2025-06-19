قادة الاحتلال يهددون باغتيال خامنئي

وطن: هدد قادة الاحتلال اليوم باغتيال المرشد الايراني على خامنئي.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في تصريحات صحفية ردا على اسئلة الصحفيين من مدينة بئر السبع بشأن اغتيال خامنئي: لا أحد يتمتع بالحصانة

واضاف "جميع الخيارات مطروحة ومن الأفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام".

ووجه نتنياهو مديحا للولايات المتحدة وترامب قائلا "نثمن انضمام الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل، وقدر كل قرار يتخذه الرئيس ترمب".

واضاف " لم نحظ بصديق أفضل من ترمب ونقدر كل قرار يتخذه أما نحن فسندافع عن أنفسنا بكل قوة"

كما هدد وزير الحرب الإسرائيلي، كاتس، بأن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، "سيدفع ثمن جرائمه"، على حد تعبيره، وأضاف أن "الطاغية الإيراني أطلق صواريخ موجهة نحو المستشفيات والمباني السكنية في إسرائيل" واعتبر ذلك "من أخطر جرائم الحرب".

وتابع كاتس "أعطينا تعليمات للجيش بتكثيف الضربات ضد أهداف إستراتيجية في إيران، وضد مواقع تابعة للنظام في طهران، بهدف إزالة التهديدات عن إسرائيل وزعزعة النظام" في إيران، فيما كرر كاتس تهديداته باغتيال المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وفي وقت لاحق، قال كاتس في تصريح لصحافيين من مدينة حولون: "وجود نظام مثل نظام خامنئي أمر خطر جدا إذ تهدف أيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل وهو ويستثمر جميع موارد دولته باستمرار لتحقيق مثل هذا الهدف". وأضاف "لا يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء".