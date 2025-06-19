GCL - International توصي باستمرار حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 للعام الثالث على التوالي

رام الله - وطن: أوصت شركة GCL - International باستمرار حصول البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 وذلك بعد اجتياز البنك لجولة التدقيق التفقدية الثالثة التي شملت عمليات البنك المختلفة ودوائره وفروعه.

هذه التوصية جاءت عقب اجتماع عقد في مقر الإدارة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني في رام الله بحضور الإدارة التنفيذية للبنك وإدارة شركة GCL - Palestine وجرى خلاله عرض نتائج جولة التدقيق ومناقشتها واستعراض حجم التقدم الذي حققه البنك في مجال تطبيق معايير الجودة العالمية في عملياته وأعماله المختلفة.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن التزام البنك التام بكافة بنود المواصفة الدولية ISO 9001:2015 ومبادئها هو ما أسهم في تحقيق هذا الانجاز، مشيراً أن هذا الأمر ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية للبنك بتلبية تطلعات العملاء واحتياجاتهم المتنامية من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية المتطورة.

وأضاف السعدي: "هذه الإنجازات المستمرة رغم كافة الظروف والتحديات الصعبة تأتي بفضل التخطيط المسبق والتوجيهات الدائمة من مجلس الإدارة واتباعه للممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي، بالإضافة للجهود المميزة لموظفي البنك والإشراف الدائم من هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

وأكد السعدي أنه باتمام الجولة التفقدية الثالثة فإن البنك يتطلع لاستمرار الالتزام بتحديثات معيار الجودة العالمي المتوقع أن تصدر عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الدولية خلال الفترة القادمة.

من جانبها شكرت المهندسة شيرين السيد - قائد فريق التدقيق الخارجي - إدارة البنك الإسلامي والموظفين على مستوى التعاون والشفافية والدعم الذي ميَّز أعمال التدقيق، وهو ما أتاح تنفيذ عملية التدقيق الخارجي وفق الخطة المعتمدة.

وخلال عرض نتائج الزيارة التفقدية الثالثة، أوضحت السيد أن مؤشرات الأداء الإيجابية تعكس نضج نظام إدارة الجودة وكفاءة تطبيق ممارسات الجودة والتحوّل الرقمي، وقد أظهرت النتائج التزام القيادة العليا بترسيخ ثقافة الجودة، وارتفاع وعي الموظفين بمعايير ومتطلبات النظام، ما انعكس على تحسين الأداء وتعزيز مسار التطوير المستمر رغم التحديات القائمة في فلسطين.

كما أكدت النتائج على قدرة البنك على إدارة المخاطر بمرونة وفعالية، إلى جانب تكامل أنظمته الإدارية بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية واستدامة الأعمال، مع التوصية بمواصلة تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية وتعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية لضمان التوافق بين أهداف الجودة وتطلعات أصحاب المصلحة.

كما وأكدت السيد أن هذه الإنجازات النوعية في التطبيق المستمر وتحسن الأداء هي ركيزة صمود للبنك، ودليلٌ على قدرته على الابتكار والاستجابة الفعّالة، ويكمن جوهر التقدم في تعزيز مؤشرات الأداء ومراجعة الحوكمة الإدارية لتكون أكثر نضجًا وشمولية، وهو ما يسهم في استدامة الأعمال وتعظيم الأثر الإيجابي لثقافة الجودة داخليًا ولدى جميع الأطراف ذات العلاقة.

وشارك في الاجتماع مدير عام شركة GCL - Palestine المهندسة شيرين السيد، ومساعدو مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني حاتم عرينات ورامي طه وزايد شقير وعاصم المصري بالإضافة لعدد من مدراء الدوائر في البنك.

يُذكَر أن البنك الإسلامي الفلسطيني حصل على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 في العام 2022، وذلك بعد استيفائه لكافة المتطلبات الخاصة بها، كما أوصت شركة GCL – International باستمرار حصول البنك على الشهادة خلال عامي 2023 و 2024 وذلك بعد الجولتين التفقديتين الأولى والثانية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

