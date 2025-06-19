الاحتلال يجرف مداخل محلات ومنشآت تجارية جنوب الخليل

وطن: جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مداخل عدد كبير من المحلات والمنشآت التجارية في بلدة الرماضين جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها العسكرية والجرافات مدخل البلدة والطريق الرئيسي الواصل بين بلدتي الظاهرية والرماضين، وأغلقت الطريق بشكل كامل ومنعت تنقل المواطنين، وجرفت مداخل عدد كبير من المحلات والمنشآت التجارية، وأنشأت خندقا على طول الطريق علما أن تلك المحلات والمنشآت هي عبارة عن سلسلة من المتاجر تنتشر على طول الطريق، وتشكل مصدر دخل أساسيا ووحيدا لعدد كبير من الأسر والعائلات، وأن الاحتلال يهدف من وراء عمليات التجريف تلك إلى منع وصول الأهالي والزبائن إليها وإجبار أصحابها على إغلاقها.

وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت، قبل نحو أسبوع، أكثر من 30 محلا ومنشأة تجارية بالهدم في تلك المنطقة، وهدمت في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي ما يزيد على 40 محلا ومنشأة تجارية في المنطقة ذاتها، بعد أن أجبرت أصحابها على إخلائها بالقوة.