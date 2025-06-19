"التعليم العالي": استمرار تعليق التعليم الوجاهي في مؤسسات التعليم العالي حتى مساء الخميس المقبل

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس، استمرار تعليق التعليم الوجاهي في مؤسسات التعليم العالي حتى مساء الخميس المقبل 26-6-2025.

وأوضحت أنه استناداً إلى الاجتماع الطارئ لرؤساء الجامعات، والذي عُقد اليوم الخميس، ونظراً لاستمرار الظروف غير المستقرة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والكادر الأكاديمي والإداري واستمرار العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، فقد تقرر استمرار تعليق فعاليات التعليم الوجاهي في مؤسسات التعليم العالي حتى مساء يوم الخميس 26-6-2025، مع ضرورة التحول إلى التعليم الإلكتروني، والتأكيد على إجراءات ضمان الجودة الأكاديمية.

كما تقرر عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمن تبقى من الطلبة وفق ترتيبات تحددها إدارة كل جامعة، بما يضمن سلامة الطلبة والكادر الأكاديمي والإداري، ويضمن جودة التقييم.

وبينت أنها ستعلن لاحقاً أية مُستجدات متعلقة بطبيعة دوام الفترة المقبلة في ضوء التقييم المستمر للوضع، مؤكدة أن على كل الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية اتباع التعليمات الصادرة عن لجان الطوارئ في المحافظات.