حكومة الاحتلال تصعّد من حرب الإبادة في غزة وجرائمها في الضفة

رام الله – وطن: قالت الجبهة، إن حكومة الاحتلال الفاشية ومنذ بدء العدوان الأمريكي- الإسرائيلي على جمهورية إيران ، قد زادت بشكل ملحوظ ووحشي من وتيرة عدوانها على قطاع غزة، من استهداف لخيام النازحين ولطالبي ما يسمّى بالمساعدات الإنسانية من مصائد الموت ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الشهداء والمصابين ، الأمر الذي يدل على أن حكومة الاحتلال وبدعم أمريكي، ماضية في الدفع إلى خطة التطهير العرقي والتهجي، متجاهلة الإدانات التي عبرت عنها غالبية دول العالم والمؤسسات الحقوقية والهيئات الأممية والرأي العام الدولي.

وأضافت الجبهة في بيان وصل لوطن نسخة عنه "أن جرائم الاحتلال في الضفة تشهد تغولا سواء ما يتعلق باستمرار عمليات هدم المنازل في جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيماتها، واقتحام نابلس وبلدتها القديمة ومخيماتها، واستمرار تهويد القدس المحتلة ، واستمرار حملات الاعتقال وحصار المدن والقرى والمخيمات في الضفة المحتلة، والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، وإطلاق العنان لعصابات المستوطنين لسرقة الأرض الفلسطينية والاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم ، كل ذلك وسط تركيز أنظار العالم ودوله على العدوان الأمريكي – الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية ، الهادف إلى إسقاط النظام والدولة الإيرانية، كجزء مخطط إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط وفق المصالح الاستعمارية والصهيونية".

وقالت الجبهة "إن الوهم الإسرائيلي، بأن انشغال العالم بالعدوان على إيران قد يعيد القضية الفلسطينية إلى الخلف، بحيث تتوارى عن أنظار العالم بعدما أعاد طوفان الأقصى وهجها الذي غمر العالم ، هو اعتقاد خاسر ويائس، فشعبنا الفلسطيني وبدعم من كل أحرار العالم سيواصل مقاومته ، متصديا لكل محاولات تصفية قضيته العادلة ، وصامد متشبث بأرضه، وان على القيادة الرسمية الفلسطينية في هكذا مرحلة في غاية الحراجة، أن تغادر موقع المتفرج الواهم الحالم بالوعود الأمريكية- الغربية علّها تنصف شعبنا، والمراقب للتطورات في المنطقة ، وأن تبادر للفعل الذي ينتظره شعبنا، المتمثل بالعمل على استعادة الوحدة الوطنية ، وتطبيق قرارات الشرعية الفلسطينية ذات العلاقة بدولة الإحتلال ، من أجل تعزيز صمود الشعب وإدامة الصراع مع الإحتلال إلى ان يتم كنسه عن ارضنا الفلسطينية".