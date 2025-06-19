العرب .... الظاهرة الصوتية

كتب خالد سعيد نزال : في زمن الانهيارات الكبرى، حيث تُذبح غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا وليبيا والسودان والان ايران ، ويُستباح الشرف العربي على مرأى ومسمع ، فيعلو الصوت، وتحتقن اللغة، ويُستدعى التاريخ، ويُرفع الشعار، شاشات تكتظ بالضيوف الغاضبين وتتزاحم المفردات ، ومنصات التواصل تفيض بالهتافات والدموع، نُتقن فنّ التعبير، ونبرع في صناعة المواقف اللفظية، لكن عندما تُفتح دفاتر الحساب، لا شيء يُسجَّل في خانة الفعل.

هذه هي الظاهرة الصوتية العربية: سلوك جماعي مأزوم، يستعيض عن الفعل بالانفعال، وعن التنظيم بالتهليل، وعن الإرادة السياسية ببلاغة اللغة.

من غزة إلى الخرطوم: صوتٌ بلا صدى

في العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، استُشهد أكثر من 55 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 17 ألف طفل ، وفُقدان الآلاف ولا يزال الدم النازف مستمرا فيما لا يزال عشرات الآلاف في المعتقلات كل هذا غير المجوعين قصدا والمحاصرين عمدا ولا زالت السودان تقطع جسدا ودويلات ونساء تسبى واطفال تيتم ولا زلنا نسال اين المفر ؟ لهيب ونار حولنا ترتفع ويعلوا صراخنا مدويا مزعجا مأفونا ولبنان الوحيدة الغارقة في دمارها ودمائها تجري كنهر العاصي بلا توقف والحديث يطول في ليبيا والعراق وايران المعتدى عليها لا لشيء الا انها خارج الحظيرة ........

الأنظمة الحاكمة: شركاء القاتل

ومع ذلك، اقتصرت ردود الفعل الرسمية العربية على بيانات شجب متكررة، ونداءات "وقف إطلاق النار"، . ومع ذلك، لم تُحرك الأنظمة العربية ساكنًا. لم تُقطع علاقات، لم تُوقف اتفاقيات، لم تُفرض مقاطعات.

البيانات تُكتب بلغة باردة، والمؤتمرات تُعقد للتهدئة لا للمواجهة. أنظمةٌ تعرف جيدًا أن بقاءها مرهون بصمتها، وولائها للغرب، واستكانتها لكل عدوان، قيادات ترفع شعار الدولة، لكنها تُؤمن بالوظيفة ، وتتصرف كوكيل لا كصاحب حق. باختصار: منتهى الخيانة مغلّفٌ بأدبيات "الشرعية الدولية".

الشعوب: بين القهر والتدجين

لقد أُشربت الشعوب ثقافة الصوت بدل ثقافة الفعل. خُدِّرت بالبيانات، وأُلهيت بالشاشات، وصارت تنفّس قهرها عبر الميمات والمقاطع المؤثرة، بدل أن تخرج من الصمت إلى الحراك، ومن العاطفة إلى التنظيم ، لا نملك أدوات ردع، ولا أوراق ضغط، لا لأننا عاجزون، بل لأننا مرتاحون في العجز لقد صرنا نُقنع أنفسنا أن الصوت شجاعة ، وأن الشجب بطولة، وأن الصمت الرسمي هو "حكمة "

النخب العربية: ألسنة بلا عمود فقري

أما النخب، فبين خانعة متواطئة، ومستأنسة تنبح بما يُطلب منها، وبين منفية تكتفي بالتحسر والتغريد. لقد تحولت كثير من نخبنا الثقافية والسياسية إلى آلات تبرير للواقع، أو متحف للمرثيات. النخبة التي لا تُزعج الطغاة ليست نخبة، بل جزء من المنظومة القامعة.

الظاهرة الصوتية: ثقافة الهروب من الفعل

متى تحوّلت الأمة من منبع للثورات إلى قطيع يستأنس بالهزيمة؟ متى صار الخوف فضيلة؟ والمقاومة جريمة، والمجاهرة بالحق فتنة؟ إنها ثمار أنظمة حولت الإنسان العربي إلى كائن مستكين، ينتفض بالكلام ويخون بالفعل.

الظاهرة الصوتية ليست مجرد ضجيج، بل مرض سياسي وثقافي واجتماعي، بل انعكاس لثلاث أزمات مركبة :

1 . أزمة القيادة: النخب السياسية الحاكمة بمعظمها إما مستسلمة أو مشاركة في منظومة الهيمنة. وأما المعارضة، فهي غارقة في صراعاتها الداخلية أو محاصرة أمنيًا أو مخترقة.

2. أزمة الشعوب: الإحباط العميق والخذلان التاريخي جعلا من المواطن العربي متلقٍّ للحدث لا مشاركًا فيه، فبات التعبير عن الغضب كافيًا نفسيًا، وإن كان بلا أثر.

3. أزمة الخطاب: حيث طغت البلاغة العاطفية على التفكير الاستراتيجي، نُبدع في نقد الصمت الغربي، لكننا لا ننتج بدائل عربية نتقن فضح الإعلام الدولي، لكننا لا نمتلك خطابًا مؤثرًا يخاطب العقل الغربي بلغته وقيمه.

ما الذي يمكن فعله ؟ الطريق إلى كسر الدائرة

كسر الظاهرة الصوتية لا يكون بإسكات الأصوات، بل بتحويلها إلى أفعال منظمة :

- على مستوى الشعوب: نحتاج إلى بناء حركات ضغط عابرة للحدود العربية، تُفعّل المقاطعة، وتُقيم التحالفات، وتُعيد توجيه الغضب نحو أهداف ملموسة.

- على مستوى النخب مطالبة باستعادة دورها كمحرض لا كمتفرج، كمقاوم لا كمصفّق، كقائد لا كناقد من الخارج. لم تعد البيانات كافية على الأحزاب والنقابات والجامعات والكتاب ووسائل الإعلام أن تنتقل من دور الرثاء إلى دور القيادة والتحشيد .

- على مستوى الأنظمة: إن لم تكن قادرة على المواجهة، فعلى الأقل ألا تعيق إرادة الشعوب الصمت أهون من التواطؤ، والحياد أشرف من التحالف مع العدو.

في الختام...

قالها المنفي أحمد مطر :

"نحن لا نكتب الأشعار من أجل الشعر… بل لنوقظ الغافين"

إن الصوت لا يكفي الكلمات لا تُسقط قنابل، ولا تُنقذ أطفالًا تحت الأنقاض.

في زمن المجازر، الصوت دون فعل خيانة ناعمة.

فإما أن نكون أمة تصرخ وتتحرك، أو نبقى في عزلة صوتية تُطربنا .....