الحرس الثوري الإيراني: الدفعة 14 من عملية الوعد الصادق كانت هجوما مركبا من الصواريخ والمسيرات الانتحارية

وطن: اعلن الحرس الثوري الأيراني عن الموجة الرابعة عشرة من عملية "وعد صادق 3" انطلقت بهجومٍ متزامنٍ باستخدام طائراتٍ انتحاريةٍ مُسيّرةٍ وصواريخَ استراتيجية، وتم خلالها استُهداف مركز قيادة واستخبارات جيش النظام، القريب من أحد المستشفيات، بدقةٍ عاليةٍ ودقةٍ مُطلقة.

وقال الحرس الثوري في بيان له "أصبحت القدرة الاستخباراتية والقدرة على تحديد الأهداف التي تمتلكها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن أمام أعين العالم، وقد تحولت كافة مناطق فلسطين المحتلة إلى ثكنات عسكرية في حالة يائسة ومخيفة".

وتابع "تم إخلاء كافة المراكز العسكرية، ونشر جيش النظام منظوماته الصاروخية والدفاعية غير الفعالة في وسط المراكز الحضرية، وتغطية الأماكن العامة. وكنا قد حذرنا في وقت سابق من أن السماء بأكملها فوق الأراضي المحتلة أصبحت بلا دفاع ولن يكون هناك أي مكان آمن".

واضاف "نحن نحذر الآن من أن الجسد الميت للنظام الصهيوني لن يكون قادرا على الصمود في وجه الضربات الاقتصادية."