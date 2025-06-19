أكسيوس: ترامب يخطط لهجوم بقنابل "خارقة للتحصينات" على إيران

وطن: قال موقع "أكسوس"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط للقيام بهجوم على إيران باستخدام قنابل خارقة للتحصينات تستهدف بها منشأة فوردو النووية.

ووفقا لموقع “أكسيوس”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن هوياتهم، سأل ترامب مستشاريه العسكريين عما إذا كانت خطة هجوم بالقنابل الخارقة للتحصينات “بانكر باستر” قادرة على تدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية.

وأوضح المسؤولون أن مستشاري ترامب العسكريين يقيِّمون احتمال مشاركة واشنطن إسرائيل في عدوانها على إيران.

ولفتوا إلى أن السؤال الذي يشغل بال ترامب هو: “إذا شاركت الولايات المتحدة في الهجمات الإسرائيلية وألقت قنابل خارقة للتحصينات، فهل سيكون ذلك كافيا لتدمير منشأة فوردو النووية؟”.

وذكروا أنه “من غير الواضح ما إن كان ترامب اقتنع بجواب مسؤولي البنتاغون بأن هذه القنابل ستنجح في المهمة”.

وأوضحوا أن القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات لم تُستخدم من قبل، ولكنها خضعت للاختبار عدة مرات خلال عملية التطوير.

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب “أراد التأكد من أن أي هجوم محتمل لن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة في الشرق الأوسط”، وأن “واشنطن مستعدة، لكن الهجوم ليس ضروريا بعد”.

وفقًا لخبر أوردته “أي بي سي نيوز” الأمريكية، قال مسؤول لم يُكشف عن هويته، إن ترامب يستعد لفكرة هجوم يهدف لتدمير منشأة فوردو النووية، وإن تدميره سيتطلب هجمات متعددة.

وأكد المسؤول أن “الاستعدادات جارية بما يتماشى مع هذه الفكرة”.

والأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات بالمكتب البيضاوي في البيت الأبيض، إنه لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن مهاجمة إيران لكنه لا يريد التورط في صراع بالشرق الأوسط.