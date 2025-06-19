بعد رفع الحظر .. صاروخ إيراني يصيب منزل وزير إسرائيلي سابق في تل أبيب

رام الله - وطن: رفعت الرقابة العسكرية في دولة الاحتلال صباح اليوم الخميس الحظر عن نشر بعض المعلومات المتعلقة بالقصف الايراني على تل أبيب.

وقالت القناة 12 العبرية ان صاروخا إيرانيا أصاب منزل وزير إسرائيلي سابق في منطقة تل أبيب الكبرى.

وقالت مصادر عبرية ان دمارا واسعا لحق بمنزل الوزير السابق في حكومة الاحتلال، داني نافيه، جراء سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر.

وقالت القناة 12 العبرية ان داني نافيه عضو الليكود ووزير البيئة السابق.