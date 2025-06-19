في مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات.. 16 شهيدا و100 مصاب وسط غزة

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مجزرة جديدة بحق منظري المساعدات من أهالي غزة قرب مفرق الشهداء، وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال المسيرة وآلياته العسكرية المواطنين خلال انتظارهم للحصول على المساعدات قرب جسر غزة وشارع صلاح الدين، وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن 16 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب، استشهدوا، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب مفرق الشهداء وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بشكل يومي في مناطق القطاع، ويستهدف منتظري المساعدات، في ظل انهيار المنظومة الصحية وعدم توفر الإمكانات اللازم لمعالجة الجرحى، ما يرفع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل.

وفجر أمس الأربعاء، قتل جيش الاحتلال، 11 مواطنا مدنيا، وأصاب أكثر من 70 آخرين، من منتظري المساعدات قرب مفرق الشهداء، وسط قطاع غزة.