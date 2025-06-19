صواريخ إيران تصيب مبنى الاستخبارات الإسرائيلية وإخلاء مستشفى "سوروكا"

وطن: أصابت الصواريخ الإيرانية مقر القيادة والاستخبارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، صباح اليوم الخميس.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن مقر القيادة والاستخبارات هو الهدف الرئيسي من الرشقة الصاروخية الصباحية الكبرى التي نفذتها إيران.

وفرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا على نشر أي معلومات أو صور ومشاهد متعلقة بهذا القصف.

وأعلن مستشفى وولفسون أنه استقبل 16 مصابا 3 منهم حالتهم حرجة من موقع سقوط الصاروخ في منطقة حولون في تل أبيب الكبرى.

وفي ذات السياق، أعلنت إيران استهداف منشأة عسكرية تضم آلاف الجنود، بجوار مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وأظهرت مشاهد تضرر البنية التحتية للمستشفى بشكل كبير جدا وغير مسبوق، وهو ما دفع بالطواقم الطبية إلى المسارعة لإخلائه بشكل جزئي.

وصباح الخميس، أكدت شرطة الاحتلال، في بيان، تسجيل إصابات مباشرة لصواريخ إيرانية في الجنوب، وطالبت بالامتناع التام عن نشر الصور والمعلومات عن مواقع السقوط.

في السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أنه تم إطلاق ما بين 20 إلى 30 صاروخًا من إيران في الموجة الأخيرة.