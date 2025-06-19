الشرطة الإيرانية: اعتقال 18 عميلاً للاحتلال صمموا مسيّرات

رام الله - وطن: أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال 18 عميلاً للاحتلال الاسرائيلي، مؤكدةً أنّهم كانوا يقومون بتصميم وتصنيع طائرات تجسسيّة وانتحارية مسيّرة في ورشة في مشهد في البلاد.

وتواصل إيران اعتقال عملاء عملوا لصالح الاحتلال و"الموساد"، وذلك بالتزامن مع الحرب التي يشنّها الاحتلال على البلاد.

وقبل أيام، اعتقلت الشرطة الإيرانية في محافظة أصفهان 4 أشخاص مشتبه بهم بالتعامل مع الاحتلال، حيث جرى الكشف عن ورشة تصنيع طائرات مسيّرة وطائرات صغيرة وصادرت كمية كبيرة من المعدّات وقطع الغيار.

كذلك، أعلن الأمن الإيراني اعتقال 5 متورطين بإثارة الفتن ودعم العدوان الإسرائيلي في قزوين (شمال إيران).