هجوم صاروخي ايراني كبير.. إصابات مباشرة في تل ابيب وحيفا والنقب

رام الله – وطن: شنت ايران صباح اليوم الخميس هجوما صاروخيا واسعا بعشرات الصواريخ على مناطق واسعة في إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في مئات المناطق والمواقع في إسرائيل، بينما سُمع دوي انفجارات هائلة.

ووصفت مصادر عبرية الهجوم بأنه من الهجمات الأوسع والأكبر منذ بدء الحرب.

وقالت مصادر عبرية ان الهجوم مزدوج، حيث بدأ بأسراب من الطائرات المسيرة تبعها دفعات من الصواريخ.

ولفتت مصادر عبرية ان هناك إصابات مباشرة لمواقع في حيفا وتل أبيب والنقب.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال عن إطلاق رشقة صاروخية ضخمة من إيران تضم ما بين 20 إلى 30 صاروخا، وهي الأكبر من نوعها خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأفادت التقارير بسقوط عدة صواريخ بشكل مباشر في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، شملت تل أبيب، القدس، ومنطقة الشارون.

وقالت المتحدثة باسم سلطة الإطفاء للإذاة الإسرائيلية الرسمية إن هناك إصابات مباشرة في وسط تل أبيب وبئر السبع، كما أن هناك مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى خطر انهيار مبان.

و تسببت الصواريخ بحالة دمار كبيرة في 5 مواقع بتل أبيب الكبرى ولا زالت تشتعل فيها النيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا إيرانيا أصاب مستشفى سوروكا بشكل مباشر في بئر السبع.

وأضافت وسائل الإعلام أن مبنى كاملا انهار في مستشفى سوروكا التي تعمل على إسعاف الجنود المصابين في غزة.