الشرطة الإيرانية: اعتقال 18 عميلاً أجنبيا للاحتلال صمموا مسيّرات

وطن: أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال 18 عميلاً للكيان الإسرائيلي، مؤكدةً أنّهم كانوا يقومون بتصميم وتصنيع طائرات تجسسيّة وانتحارية مسيّرة في ورشة في مشهد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء فارس الايرانية عن مصدر مطلع بان العملاء أجانب وتم القبض عليهم قبل تنفيذ عملياتهم

وتواصل إيران اعتقال عملاء عملوا لصالح الاحتلال و"الموساد"، وذلك بالتزامن مع الحرب التي يشنّها الاحتلال على البلاد.

وقبل أيام، اعتقلت الشرطة الإيرانية في محافظة أصفهان 4 أشخاص مشتبه بهم بالتعامل مع الاحتلال، حيث جرى الكشف عن ورشة تصنيع طائرات مسيّرة وطائرات صغيرة وصادرت كمية كبيرة من المعدّات وقطع الغيار.

كذلك، أعلن الأمن الإيراني اعتقال 5 متورطين بإثارة الفتن ودعم العدوان الإسرائيلي في قزوين (شمال إيران).