إيران: بدء الموجة الثالثة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3" بإطلاق صواريخ فائقة الثقل بعيدة المدى

وطن: أعلن التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الأربعاء، بدء الموجة الثالثة عشرة من عملية "الوعد الصادق 3"، عبر إطلاق صواريخ باليستية ثقيلة وبعيدة المدى باتجاه أهداف داخل الأراضي المحتلة، في تصعيد جديد للمواجهة المباشرة مع الاحتلال.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن هذه الموجة تضمنت استخدام صواريخ بعيدة المدى من طراز ثقيل.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بأن صفارات الإنذار دوّت في مدينة "تل أبيب" ومستوطنات "غلاف غزة"، على خلفية الهجمات الصاروخية الإيرانية.

كما سُمعت أصوات الإنذار في مدينتي "أسدود" و"عسقلان"، إضافة إلى قاعدة "بالماخيم" الجوية، في إشارة إلى اتساع نطاق الهجمات لتشمل أهدافاً عسكرية واستراتيجية داخل العمق الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، دعت سلطات الاحتلال المستوطنين إلى عدم مغادرة الملاجئ والبقاء فيها طوال ساعات الليل، تحسباً لمزيد من الهجمات الصاروخية، وسط حالة استنفار أمني غير مسبوقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار عملية "الوعد الصادق 3" التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني مؤخراً، والتي تستهدف مواقع للاحتلال متعددة رداً على هجمات الاحتلال سابقة طالت مناطق في العمق الإيراني، وسط تصاعد التوترات وتحذيرات دولية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة إقليمية شاملة.