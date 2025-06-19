الخارجية الإيرانية: إيران تدافع عن نفسها.. ولا تزال ملتزمة بالدبلوماسية

وطن: أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس، مشددًا على أن "المعتدي سيدفع ثمن خطئه الجسيم وسيندم على تصرفاته"، في إشارة إلى تصاعد الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.

وأوضح عراقتشي أن إيران لم ترد حتى الآن سوى على كيان الاحتلال، رغم الدعم الدولي الذي يتلقاه، مشيرًا إلى أن طهران تواصل ردودها في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، والتي استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة.

وفي الوقت نفسه، أكد عراقتشي تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي، قائلاً: "نحن جادون في رؤيتنا ولم نتخلَّ عن خيار الدبلوماسية"، موضحًا أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك سلاح نووي ولن تسعى لذلك، رغم امتلاك إسرائيل، القوة النووية الوحيدة في المنطقة، لترسانة نووية تشكل تهديدًا دائمًا.

وجاءت تصريحات عراقتشي في ظل استمرار عدوان الاحتلال على إيران، حيث تشن طائرات الاحتلال غارات على مناطق متفرقة من البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران، بينما ترد إيران عبر هجمات صاروخية ومسيرات ضمن إطار عملية "الوعد الصادق 3" التي تستهدف مواقع إسرائيلية استراتيجية.