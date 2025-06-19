ترامب: لم أتخذ قراراً نهائياً بشأن إيران... ولا مانع من اتفاق محتمل

وطن:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن انخراط الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران، كما لم يقرر حتى الآن توجيه ضربة عسكرية لمنشأة "فوردو" النووية الإيرانية.

وفي تصريحات صحفية، أشار ترامب إلى اعتقاده بأن طهران "كانت على بعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي"، مضيفاً أن أنصاره "لا يرغبون في رؤية إيران تمتلك هذا النوع من السلاح"، لكنه لم يغلق الباب أمام احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران، قائلاً: "لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق".

في المقابل، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بشكل قاطع وجود أي طلب من قبل مسؤولين إيرانيين للقاء واشنطن أو التوسل إلى البيت الأبيض، في رد مباشر على زعم ترامب بأن طهران تسعى للحوار مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد رفض، أمس الثلاثاء، تقييم مديرة جهاز المخابرات الوطنية، تولسي جابارد، التي أكدت أمام الكونغرس أن إيران لا تعمل حالياً على تصنيع سلاح نووي، وهو ما اعتبر أول خلاف علني بين الرئيس الأميركي ومديرة جهاز استخباراتي خلال ولايته الثانية.

وفي هذا السياق، قال ترامب إن إيران "كانت قريبة جداً من امتلاك رأس نووي"، في تصريح يعزز من موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبرر هجماته الجوية على أهداف إيرانية بالخطر النووي المحتمل.

ورداً على استفسار حول تقرير جابارد، الذي شدد على غياب أي أدلة استخباراتية تؤكد سعي طهران لامتلاك سلاح نووي، صرح ترامب قائلاً: "لا يهمني ما قالته، أعتقد أنهم كانوا قريبين جداً من امتلاكه".