استشهاد 69 مواطناً بنيران الاحتلال بينهم 29 من منتظري المساعدات في غزة

وطن: أفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 69 مواطناً بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 29 من منتظري المساعدات.

وأعلن الدفاع المدني في غزة انتشال جثامين 15 شهيداً، من المجوعين ومنتظري المساعدات في منطقة السودانية شمالي القطاع، بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال قبل 5 أيام، وذلك عقب عدّة محاولات للتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين.

من ناحية أخرى، ذكر مصادر طبية، أن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، قرب مسجد التقوى بمخيم البريج وسط القطاع.

وفي حي التفاح، شمال شرق مدينة غزة، ارتقى 3 شهداء باستهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار الشرفا.

وكاننت مصادر طبية نقلت صباحاً أنّ 33 شهيداً ارتقوا نتيجة غارات الاحتلال مكثفة استهدفت مناطق متعدّدة في القطاع، منها خان يونس، حي الزيتون وجباليا، ما يرفع حصيلة الشهداء بشكل مأساوي.

وأفادت مصادر طبية، بأنّ 11 شهيداً وأكثر من 100 جريح سقطوا في إثر قصف قوات الاحتلال لمواطنين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في شارع صلاح الدين وسط القطاع، في جريمة جديدة ضد المدنيين العزل.

واستشهد 5 مواطنين نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في منطقة العطّار بمواصي خان يونس، حيث تتكدّس مئات العائلات التي فرّت من القصف سابقاً، وفق المصادر الطبية ذاتها.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراً من انهيارٍ وشيك للنظام الصحي في غزّة، مشيرةً إلى أنّ الوقود لم يدخل القطاع منذ أكثر من 100 يوم، ما يجعل تشغيل المستشفيات والعيادات أمراً شبه مستحيل.