بين الحسم والمفاوضات: الاحتلال وايران في مفترق النار.. من يفرض المعادلة أولا؟

كتب: احمد ايهاب سلامة

في لحظة إقليمية حرجة، تقف إيران والاحتلال على حافة صراع يتجاوز حدود الاشتباك التقليدي ليصل إلى صراع وجود ومعادلات نفوذ وردع

"إسرائيل" غير مؤهلة لحرب استنزاف طويلة دون دعم أمريكي مباشر، فاستراتيجيتها تقوم على الحسم السريع لا الصبر الطويل، أما إيران فرغم قدرتها على خوض معارك طويلة الأمد إلا أن مصالحها في الإقليم ومشروعها النووي وعلاقاتها مع بعض القوى الدولية تجعلها مترددة في فتح جبهة مفتوحة.

مع ذلك، فإن طهران تعيش مأزقا صعبا فقد خسرت نخبة من علمائها وقادتها وتعرضت لضربات دقيقة كشفت عن اختراقات أمنية غير مسبوقة، لكن استمرار إطلاق الصواريخ يشير إلى أنها إما تنتهج استراتيجية النفس الطويل

او انها تخوض حربا طويلة الأمد بتردد محسوب، لا ترغب باستنزاف قدراتها العسكرية بهذه المرحلة، رغم أن حماس ذاتها لم تبدأ هذا النوع إلا قبل ١٠٠ يوم

تدرك إيران أن توجيه ضربة موجعة لإسرائيل قد يدفع واشنطن إلى تدخل مباشر، بينما تعلم في الوقت ذاته أن التراجع سيفسر على أنه هزيمة تفضي لمفاوضات تفرض فيها الشروط الأمريكية والإسرائيلية، وان عادت الآن لطاولة المفاوضات ستفقد هيبتها بالاقليم وأيضا ستنصاع لمطالب الإدارة الأمريكية وهو ما يضع القيادة الإيرانية أمام لحظة مصيرية: إما المبادرة أو المراوغة

"الاحتلال الإسرائيلي" بدوره يواجه خطرا حقيقيا إذا طالته ضربات تمس عمقه الاقتصادي والعسكري، خاصة إذا لجأت إيران إلى أدوات غير تقليدية

والآن لم يعد في جعبة طهران الكثير من الوقت، فإما أن تبادر بضربة استراتيجية تعيد ترتيب المشهد الإقليمي، أو تساق إلى طاولة تفاوض تفقد فيها الكثير من أوراق القوة

ولفرض معادلة جديدة قد تلجأ إلى خطوات تصعيدية خطيرة قد تساعدها، كإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية واستهداف ناقلات النفط والتضييق على السفن التجارية وتعطيل خطوط الإمداد العالمية، وربما سياسة الاغتيالات الدقيقة، أو الضربات السيبرانية التي تربك البنية التحتية، أو تحريك الجبهات المتعددة عبر وكلائها في لبنان والعراق واليمن وسوريا..ما يحول الجغرافيا إلى أداة ضغط تضاهي مفعول القنابل.



إنه صراع إرادات لا سلاح فقط ومعركة مع الزمن: فمن يفرض المعادلة اولا؟