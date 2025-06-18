إيران تنفي إرسال وفد تفاوضي عنها إلى سلطنة عُمان

وطن: نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، صحة ما أوردته وكالة "رويترز" بشأن وصول وفد تفاوضي إيراني إلى سلطنة عمان، مؤكدة عدم وجود أي تحرك من هذا النوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، إن "ما نشرته رويترز غير صحيح"، مشدداً على أن طهران لم ترسل أي وفد تفاوضي إلى مسقط. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنه "لم يذهب أحد إلى عمان"، لينفي بدوره ما ورد في تقرير الوكالة.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن وفداً تفاوضياً إيرانياً هبط في عمان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في سياق متصل، علّقت بعثة إيران في الأمم المتحدة على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منشور على منصة "إكس"، ووصفت تهديداته تجاه القيادة الإيرانية بـ"الجبانة"، معتبرة أن "الشيء الوحيد الأكثر دناءة من أكاذيبه هو تهديده بالقضاء على قائد الثورة والجمهورية الإسلامية".

وأكدت البعثة أن طهران لم تطلب يوماً "الزحف إلى أبواب البيت الأبيض"، نافية بذلك أي سعي للحوار المباشر مع واشنطن بشروط مذلة.