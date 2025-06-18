الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين في الخليل وطوباس ويستولي على مركبة أحدهم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين في محافظتي الخليل وطوباس، واستولت على مركبة أحد المعتقلين في مسافر يطا جنوب الخليل، وذلك عقب اعتداء للمستوطنين على الرعاة في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت تجمع واد الجوايا شرق يطا، عقب مهاجمة مستوطنين لرعاة الأغنام ومطاردتهم، واعتقلت المواطنين علي الشواهين وخليل النواجعة، بعد انتشارها بين منازل المواطنين.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط حافظ الهريني أثناء توجهه إلى قرية التوانة بمسافر يطا، واستولت على مركبته الخاصة.

وفي محافظة طوباس، قال مدير نادي الأسير كمال بني عودة إن وحدة خاصة إسرائيلية تسللت إلى مخيم الفارعة جنوب المحافظة، واختطفت الشاب إيهاب زيدان، قبل أن تنسحب باتجاه حاجز الحمرا العسكري.

وتصاعدت في الأسابيع الأخيرة عمليات المداهمة والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وسط اعتداءات متكررة للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.