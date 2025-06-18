الخارجية الروسية تحذّر أميركا من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لـ "إسرائيل"

وطن: حذّرت المتحدّثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لـ"إسرائيل" أو حتى "مجرّد التفكير في الأمر".

وشدّدت زاخاروفا على أنّ أيّ مساعدة عسكرية مباشرة محتملة من أميركا لـ"إسرائيل" قد تؤدّي إلى زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري.

هجمات "إسرائيل" تدفع نحو كارثة نووية

وأضافت زاخاروفا في تصريح نقلته وكالة الإعلام الروسية أنّ "العالم بات على شفا كارثة بسبب الضربات الإسرائيلية اليومية على البنية التحتية النووية الإيرانية".

وفي وقتٍ سابق قالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "تُشنّ يومياً عدة ضربات صاروخية على المنشآت النووية للبنية التحتية المدنية السلمية في إيران، والتي تخضع لسيطرة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين هناك".

وفي السياق قالت الخارجية الروسية إنّ موسكو على اتصال مع كلّ من إيران و"إسرائيل"، كما تتواصل روسيا مع الولايات المتحدة بشأن التصعيد في المنطقة، وفق وكالة "رويترز".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أدانت أمس الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على إيران، ولا سيما على المنشآت النووية السلمية.

واعتبرت الخارجية أنّ "هجمات إسرائيل على المنشآت النووية السلمية في إيران غير قانونية"، مؤكّدةً أنّ هذه الهجمات "لا تحظى بدعم سوى من الدول التي تشارك فيها فعلياً".

المصدر: "الميادين"