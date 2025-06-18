طهران تنفي كلام ترامب: لم يطلب أي مسؤول إيراني "الزحف على أبواب البيت الأبيض"

وطن: أكّدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أن "إيران سترد على أي تهديد بتهديدٍ مُقابل وعلى أي إجراء بإجراءات مُماثلة"، مؤكدةً أن طهران لا تتفاوض تحت الإكراه.

وأضافت البعثة في منشورٍ على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن الجمهورية الإسلامية "لن تقبل السلام تحت الإكراه وبالتأكيد ليس مع مُحرض حرب سابق".

وتعليقًا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قالت البعثة إن "الشيء الوحيد الأكثر دناءةً من أكاذيبه هو تهديده الجبان بـالقضاء على المرشد الأعلى لإيران".

كما أكّدت أنه لم يطلب أي مسؤول إيراني قط "الزحف على أبواب البيت الأبيض".

وكان ترامب قال في وقتٍ سابق اليوم الأربعاء، أن إيران "تواصلت مع الولايات المتحدة واقترحت الحضور إلى البيت الأبيض لإجراء مفاوضات".